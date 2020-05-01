«От переживаний за Бабкину»: возлюбленный «казачки Нади» продемонстрировал поредевшую шевелюру

Евгений Гор продемонстрировал поредевшую шевелюру. Напомним, не так давно возлюбленная предпринимателя, 70-летняя Надежда Бабкина оказалась в больнице с подозрением на коронавирус. Практически сразу после госпитализации певицу перевели в реанимацию, где она провела больше недели. Лишь недавно стало известно, что артистка идет на поправку. В последний день апреля медики отправили руководителя ансамбля «Русская песня» домой, после чего многочисленные поклонники, а также семья Надежды выдохнула с облегчением.

На следующий день Евгений Гор поделился счастливым селфи. Внимательные комментаторы, в свою очередь, начали писать в Сети – молодой возлюбленной Бабкиной стал выглядеть хуже, некоторые отметили, что у Евгения уменьшилось количество волос на голове. «От переживаний за Бабкину волос лишился», — предполагают они. В свою очередь, сам Гор заявил – он всего лишь постриг себя сам, последовав примеру Кличко.

Напомним, ранее в медиапространстве также обсуждали поведение Гора, который во время лечения Бабкиной искал парикмахерскую. Тогда некоторым поклонникам Надежды не понравилось, что бизнесмен думает о собственном внешнем виде, хотя мог бы поддерживать неофициальную супругу.