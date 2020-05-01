«Мое плечо опоры»: Муцениеце познакомила подписчиков еще с одним членом семьи

Агата Муцениеце познакомила поклонников с еще одним членом своей семьи. Неоднократно в личном микроблоге в Instagram 31-летняя актриса размещала совместные снимки с Павлом Прилучным и детьми, несколько раз делилась домашними кадрами с мамой. Оказалось, что есть у Агаты еще и крестный – в первый день мая мужчина отмечает свой день рождения, с чем знаменитость и поспешила его поздравить, обнародовав совместное фото.

Муцениеце подметила: крестный отец для нее – пример настоящего мужчины.

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«Ты с самого моего детства мое плечо опоры, самый лучший крестный, настоящий мужчина, авантюрист и просто пример того, как надо любить жизнь! В этом странном году, пожелаю тебе не болеть, все остальное будет!» — высказалась она.

Некоторые поклонники Агаты, в свою очередь, попросили мужчину беречь свою крестную дочь – они не могут забыть слез актрисы, которая рассказывала, как Павел Прилучный поднял на нее руку. «Как это здорово, иметь крестного отца! Берегите Агату, Никита!», «Здоровья вам и вашей семье, они у вас замечательные, нереальные, на позитиве!!» — пишут они.