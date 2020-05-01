«Когда доказываешь всем, что ты еще ого-го!»: Ивлеева с грохотом упала во время танца

Телеведущая решила доказать свое мастерство, а вместо этого с шумом упала на пол.

Настя Ивлеева знает, как рассмешить свою аудиторию. Телеведущая выложила в свой официальный аккаунт в Instagram новый видеоролик, на который нельзя смотреть без улыбки.

Анастасия решила продемонстрировать свое мастерство танцев на пилоне, вот только после долгой самоизоляции мастерство куда-то ушло. Под задорную композицию Toxic от Бритни Спирз Ивлеева появляется в кадре в парике яркого цвета. Звезда запрыгивает на шест и тут же падает с него с грохотом. Надеемся, обошлось без травм.

Но Анастасия решила на сдаваться, второй подход и вот он танец. Правда, больше похожий на вращение вокруг своей оси, в финале которого очередное падение вместе с потерей парика.