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Андрей Макаревич тайно женился в четвертый раз

Предыдущий брак музыканта просуществовал 7 лет.

Андрей Макаревич тайно женился в четвертый раз
Музыкант Андрей Макаревич. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Заслуженный артист России Андрей Макаревич тайно женился в четвертый раз. Напомним, с предыдущей супругой – гримером и стилистом Натальей Голубь музыкант прожил в официальном браке семь лет. Что именно тогда стало причиной расставания, Макаревич предпочел не распространяться. Исполнитель неоднократно подчеркивал: его личная жизнь никого не должна касаться, кроме него самого.

Тот же ответ Макаревич дал, когда журналисты поспешили узнать у него, кто стал новой избранницей.

«Я женился недавно. Слава Богу, никто не узнал об этом, я очень не люблю, когда начинают делать пиар из своей личной жизни», — растолковал он для «Радио Свобода».

Кроме того, Макаревич подметил: он может считать себя удачливым человеком, ведь многие его ровесники-музыканты и вовсе ушли из жизни раньше положенного срока.

«Кто-то заболел и умер. Конечно, счастливая у меня жизнь, кто же спорит. Свезло дураку», — подытожил он.

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