«Сидит дома»: шурин Ивана Урганта подхватил коронавирус

Телеведущий не стал скрывать, что зараза добралась и до его семьи.

Шурин Ивана Урганта подхватил коронавирус. О том, что и его семью коснулась непростая ситуация, сам телеведущий публично рассказал в интервью, организованном журналистами для поддержки медиков. Ургант отметил, что брат Натальи Кикнадзе до заражения работал в больнице, которая занималась лечением больных с коронавирусом. Как только сотрудники пожаловались на недомогание, медицинское учреждение сразу же закрыли на карантин.

«У него положительный диагноз, и он уже сидит дома. К счастью, нет никаких проявлений. Произошло это по тысяче причин», — передает слова Урганта «Собеседник».

Сейчас поклонники Урганта всерьез переживают, не заразился ли он сам и мог ли контактировать с родственником, пока тот не знал о своем диагнозе. Стоит сказать, что к самоизоляции Иван старается относиться максимально ответственно: в онлайн-интервью для Comedy Club он говорил, что посещает студию «Останкино» исключительно по работе, а затем возвращается домой на машине.