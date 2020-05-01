«Я бы не смог с серьезным лицом обсуждать матки»: Кадони высказался о работе Малышевой

Телеведущий «Дома-2» представил, что бы было, если бы его пригласили работать на Первый канал.

Скучающий по работе в период самоизоляции ведущий «Дома-2» Влад Кадони решил поразмышлять, что было бы, если бы его пригласили работать на Первый канал.

Кадони запустил в Instagram специальный виртуальный фильтр, который позволяет рандомно выбрать программу. После нескольких попыток перст судьбы указал Кадони на студию передачи «Жить здорово». Такого поворота событий Влад явно не ждал. Он пояснил: у его коллеги по цеху Елены Малышевой слишком неоднозначная работа.

«Товарищ Малышева, вы на меня не обижайтесь, пожалуйста, она безумно интересная. Просто я бы не смог с серьезным лицом обсуждать матки и члены. Видимо, я еще психологически не дозрел. Я бы там гоготал через каждые две минуты. Товарища Малышеву мы двигать не будем точно», — заверил он в stories.

Отметим, что к шуткам в свой адрес Елена Малышева давно привыкла. Так, чаще остальных ее работу в юмористическом ключе критикует Максим Галкин. В интервью для Ирины Шихман сама Малышева подмечала – ни у нее, ни у ее коллег изначально не было цели «хайповать» на теме здоровья, врачи изначально подбирают контекст разговора, исходя из повестки.