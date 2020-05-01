«Споров нет и не будет»: Жигунов подтвердил расставание с 61-летней женой

Сейчас, по предварительным данным, звезда «Моей прекрасной няни» состоит в отношениях с «копией» Анастасии Заворотнюк.

Актер сериала «Моя прекрасная няня» Сергей Жигунов ответил на появившиеся в Сети слухи о том, что он вновь расстался с 61-летней супругой. В официальных отношениях артист и Вера Новикова состояли с 1985 года. После 22 лет совместной жизни Сергей внезапно сделал выбор в пользу коллеги по цеху Анастасии Заворотнюк, следствием чего стал развод. После того, как роман с актрисой исчерпал себя, Жигунов вновь вернулся к Новиковой, но недавно вновь выяснилось – супруги расстались в очередной раз.

Позже сразу несколько информационных порталов заявили: Сергей не только бросил Веру, но и пытается лишить ее совместной квартиры. Жигунова эти факты возмутили. На личной странице в Instagram актер написал, что его шокируют заголовки в СМИ.

больше по теме Сергей Жигунов отсудил у супруги долю в одной из квартир в Москве Судя по всему, семейная жизнь актера снова дала трещину.

«Понимаю желание хайпануть на горячей теме, но разочарую журналистов. Никаких споров о разделе имущества нет и не будет», — подметил он, намекая, что расставание действительно произошло, но затевать споры ни он, ни его бывшая благоверная не будут.

Тем временем, в комментариях зрители решили осудить Жигунова за повторное предательство. «Все мужчины такие, очень жаль», «Получается, все правда? Сергей, ну нельзя же так с женой», «В одну реку дважды не войдешь, народная мудрость», — пишут они.