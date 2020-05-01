Андрей Разин пообещал вести прямой эфир из зала суда с Лерой Кудрявцевой

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал вести прямые эфиры из зала суда. Как известно, телеведущая Лера Кудрявцева написала на него заявление, обвинив в клевете. Она хочет получить с Разина компенсацию в 2,5 миллиона рублей. Поводом для иска стал пост продюсера, что он в девяностые годы с музыкантами «Ласкового мая» вызывал в номера отелей девочек легкого поведения. Как рассказывал музыкант, среди них была и Лера Кудрявцева. Кстати, свой пост Разин по каким-то причинам позже удалил. Почему он так сделал певец не уточнял.

Ранее телеведущая говорила, что Андрей Разин – психически больной человек. Она считает, что продюсер вылил на нее столько грязи, потому что не может смириться с ее популярностью. Отметим, что первого ребенка звезда родила от барабанщика «Ласкового мая» Сергея Ленюка.

Между тем Разин и не думает униматься. В Instagram он подлил масла в огонь. Сказал, что у Кудрявцевой конфликт с суррогатной матерью, которая якобы выносила ее дочь Машу.

Не исключено, что Кудрявцева подаст еще один иск. Такие слова наверняка заденут ее за живое. Ребенка она, как известно, родила сама. Адвокаты оценивают перспективы процесса, как очень благополучные для телеведущей. Два с половиной миллиона рублей она вряд ли получит, но может рассчитывать на 200-300 тысяч компенсации, сообщает «Комсомольская правда».