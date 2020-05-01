«Очень трепетно!»: актриса Настя Задорожная впервые показала жениха

В конце прошлого года знаменитая актриса Анастасия Задорожная заинтриговала фанатов в своем Instagram снимком колечка на безымянном пальце. Белокурая красотка оригинально сообщила всему Рунету, что сказала да: «пАЙ-ДУ!»

Но до сих пор ничего не было известно развитие отношений с ее таинственным Мистером Икс. А накануне звезда снова заинтриговала: она разместила в микроблоге совместное фото с любимым и впервые показала его публике.

Актриса очень нежно гладит половинку по щеке, а он ее придерживает за локоть. При этом строчки под черно-белым селфи гласят:

«Мы с тобой встретились при таких невероятных обстоятельствах! Так красиво. Как в книжке. Наша история самая трогательная. И я ее храню. И буду оберегать», — написала актриса и поздравила возлюбленного с днем рождения.

Поклонники звезды нашли снимок и проявление чувств на нем очень милыми:

«Безграничного счастья вам», «Красиво и очень трепетно!», «С Днем рождения, какие милые и счастливые», «Как классно!) рада) всегда желала вам счастья, любви, реально достойного вас человека:) и видеть такие посты, это для меня реально маленькая радость», «С именинником!» — написали некоторые фолловеры.

Кстати, в прошлом году Задорожная спровоцировала слухи о своем романе с Гариком Харламовым, который женат на Кристине Асмус. Актриса делилась совместными фото в Сети, чем насторожила поклонников.