«Честный русский парень»: сын Ксении Собчак признался в любимом занятии

Как оказалось, для Платона не так важны поцелуи и песни, как сытный обед.

Ксения Собчак решила немного отвлечься от споров о политике и продажности современных блогеров и показала своим подписчикам в Instagram новое фото сына Платона. Мальчик стоит у скамейки рядом с самокатом и совсем по-взрослому улыбается в камеру. Вот только на вопрос Ксении юный Платон ответил весьма неожиданно.

«На мой вопрос: «Платон,что ты больше всего любишь, когда мама делает? Целует, гладит, щекочет, поет песенки?» — ответ: «Когда мама меня кормит!» Честный русский парень растет», — с улыбкой рассказала Ксения.

Подписчики похвалили телезвезду за то, что у нее растет настоящий мужчина, а кто-то в шутку заметил, что мама явно кормит сыночка не каждый день, раз он так любит поесть.

Напомним, недавно Ксения решила нарушить правила самоизоляции и отправиться в Башкирию, чтобы посетить крупное мероприятие в Уфе. На удивление, власти республики по непонятной причине решили проигнорировать собственные указы и законы и не поместили Собчак в двухнедельный карантин.