«Мы это притягиваем в нашу жизнь»: Боня поддержала Регину Тодоренко

По сей день не утихает шум вокруг заявления Регины Тодоренко о том, что женщина порой сама виновата в том, что подвергается насилию. Несмотря на то что позже ведущая «Орла и решки» трижды извинилась за сказанное, на нее до сих пор льются потоки проклятий и обвинений в лицемерии.

Звездное сообщество в Сети разделилось — многие осудили Тодоренко за ее слова, а некоторые поспешили оправдать. Например, Виктория Боня, бывшая участница «Дома-2», обратилась в своем Instagram к подписчикам, где призвала их задуматься:«Если что-то в жизни происходит, значит, мы это притягиваем в нашу жизнь. И, может быть, Регина хотела сказать это. Но просто неправильно подобрала слова».

«Это не говорит о том, что надо женщину бить или это хорошо. Но мы иногда притягиваем в нашу жизнь такие события – своей жертвенностью. Иногда женщины ведут себя так, что ты думаешь: ну как мужчина еще терпит? Такое тоже бывает, мы провоцируем, мы можем это делать», — высказалась в видео светская львица.

Кроме того, она обратила внимание пользователей на то, что человека делает человечным умение прощать, понимать. А тех, кто затравил оступившуюся, по убеждению Бони, Тодоренко, она уподобила «стаду гиен».

Кстати, писатель Сергей Минаев убежден в обратном — самым правдивым со всем сказанном Тодоренко он считает как раз то самое скандальное заявление. А извинения телеведущей он назвал враньем.