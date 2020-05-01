«Просто молния»: Иван Жидков ответил на вопрос, почему не платит алименты на сына

Актер Иван Жидков ответил в сторис Instagram на вопросы своих поклонников. «Немного притомился. Но обстоятельства сейчас такие. Я никуда на самом деле не пропал. Болит просто у меня зуб мудрости, и я голодаю», — заявил актер.

По словам Жидкова, находясь на самоизоляции, он набрал четыре лишних килограмма. Сейчас активно занимается спортом. «Режим дня у меня не поменялся. Ложусь спать примерно в 12 часов, просыпаюсь в девять. Занимаюсь физкультурой и спортом», — сказал он.

Поклонники стали спрашивать, когда у актера появится новая девушка. «А может, уже нашел новую. Откуда вы знаете?» — загадочно ответил он.

Одна из поклонниц выразила свое возмущение, почему актер не платит алименты своему сыну. Судя по всему, этот вопрос вывел Ивана Жидкова из себя. При этом отрицать он этого не стал.

«Вот эта скорость распространения информации. Просто молния».

Иван Жидков

Напомним, что у актера дочь Маша от актрисы Татьяны Арнтгольц, а также сын Степан — его в 2017 году актеру подарила модель Лилия Соловьева. Позже стало известно, что с девушкой он расстался. Они не были расписаны, а жили гражданским браком.