«Попросил Олю сделать мне покушать»: Тимур Батрутдинов похвастался обедом от Бузовой

Шоумен Тимур Батрутдинов в сторис Instagram похвастался едой, которую для него приготовила давняя подруга — телеведущая и певица Ольга Бузова.

«Я попросил Олю сделать мне покушать. Она прислала мне еды. Ответила за базар. Вот котлеты с пюрешкой, классика. Блинчиков от Оли мне на неделю хватит. Салатик со свежими овощами. На десерт Оля мне прислала мед с грецкими орехами для мозга и иммунитета. Ну и милая добавка к меню. Солонка с солью. Это добавил Дава (возлюбленный Бузовой)». Тимур Батрутдинов

Как сказал Тимур Батрутдинов, больше никто в этой стране не может похвастаться таким набором еды, который лично приготовила Ольга Бузова.

Отметим, что вскоре Батрутдинов стал пробовать то, что получил от Бузовой. При этом он смотрел программу «Что? Где? Когда?». В какой-то момент юморист не выдержал и заявил: «Пересолено немного, Оль».

Добавим, что ранее Ольга Бузова в соцсетях сообщила: сердце ее давнего товарища по-прежнему свободно. Батрутдинов, как известно, слывет главным холостяком страны.