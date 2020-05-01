Нежданный гость: в дом Эминема вломился неизвестный

Поклонники звезд шоу-бизнеса порой идут на самые отчаянные шаги, чтобы удивить или хотя бы краем глаза увидеть своих кумиров. Правда, не всегда эти поступки следуют рамкам закона. Всемирно известный рэп-исполнитель Эминем столкнулся как раз с такой ситуацией. Как сообщает издание TMZ, певец был изрядно шокирован, когда застал в гостиной своего дома в Детройте абсолютно незнакомого мужчину.

Неприятная встреча состоялась в четыре часа утра. Некий Мэттью Дэвид Хьюс разбил окно на кухне звезды и проник в дом Эминема. Вряд ли мужчина ожидал, что дом не просто будет защищен системой сигнализации, но и бдительными охранниками, которые следят за покоем и безопасностью рэп-исполнителя. Дальше ситуация развивалась вполне ожидаемо, музыкант натолкнулся на гостя и позвал на помощь, а охрана быстро скрутила нарушителя.

Судя по сведениям журналистов, 26-летний взломщик-неудачник не хотел ничего воровать, а, скорее, мечтал повидаться со своим кумиром.