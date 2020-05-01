Пионы и сирень: Рудковская сотворила изысканный букет для завтрака

Яна Рудковская вновь решила порадовать своих подписчиков фотографиями совсем нестандартного завтрака. У звезды уже был двухсотлетний сервиз с портретом Наполеона, а также вывернутые наизнанку белые розы, так что первого мая обошлось без сюрпризов. Прекрасный букет из пионов и сирени, собранный профессионалами, классическая чашка чая с долькой лимона, небольшая вазочка со спелой малиной. Главным блюдом стало манго, нарезанное аккуратными дольками. За всей этой красотой немного со стороны наблюдает забавный мишка.

«Никаких мухлежей нет точно!» — также заявила Рудковская, объясняя подписчикам тонкости подведения итогов своих конкурсов.

Читатели продюсера в очередной раз похвалили вкус Яны, а также оценили ее женскую энергию, ведь цветы вокруг нее буквально распускаются!