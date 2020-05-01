«Все будет хорошо!»: Джиган обратился к жене и вспомнил их совместный отдых на острове

Музыкант Джиган в Instagram опубликовал совместный кадр со своей супругой — моделью Оксаной Самойловой. Фотография была сделана, когда пара отдыхала в Сардинии, на острове Изола ди Морторио.

«Все будет хорошо!» — кратко подписал фотографию музыкант.

Напомним, что проблемы в личной жизни у Джигана и Оксаны Самойловой начались вскоре после рождения у них в семье сына. Музыкант пустился во все тяжкие. Стал публиковать в соцсетях непотребные ролики. На одном из них, к примеру, он кричал, чтобы дочери принесли ему пиво. В итоге исполнитель угодил в реабилитационный центр в Америке, именно в этой стране тогда находилась семья.

После возвращения из США Оксана Самойлова объявила, что собирается разводиться с рэпером. Она обвинила его в многочисленных изменах. Недавно в Сети появился снимок Джигана с сыном. Не исключено, что сейчас музыкант всеми возможными способами вымаливает прощения у своей супруги.