«Такие счастливые»: Сергей Безруков отметился с семьей на прогулке

Примером позитива и счастья для многих пользователей «Инстаграма» является известный актер, режиссер театра и кино Сергей Безруков. Звезда всегда делится улыбками и ободряющими публикациями со своими миллионами подписчиков. На этот раз он опубликовал теплый снимок, на котором запечатлел всю свою семью на прогулке – себя с годовалым сыном Степой и супругу Анну Матисон с трехлетней дочкой Машей.

«Держимся! Не унываем! МИР. ТРУД. МАЙ», — подписал Безруков фотографию.

Поклонники Безрукова и его семьи поспешили дать обратную связь кумиру. Они отметили, что звезда «Бригады» выглядит невероятно счастливым:

«Приятно смотреть на счастливых людей!», «Вы молодец! Всегда на позитиве!», «Очень по-весеннему», «Вот оно счастье! Когда глаза сияют и улыбка на лице от счастья!» — написали некоторые фолловеры, а коллега Безрукова по творческому цеху Марина Зудина подметила: «Сережа, вы такие счастливые и поэтому все очень красивые!!!»

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В самоизоляции Безруков наслаждается общением с родными, а также хлопочет по хозяйству. В начале периода самоизоляции он поспешил освоить профессию садовника, а затем устранял недочеты по дому.