«Находимся в строгой изоляции»: Эммануил Виторган опроверг слухи, что гуляет с дочкой по Москве

Актер Эммануил Виторган в Instagram опроверг появившуюся информацию, что он нарушает карантин и приходит в Дом актера. Ранее на его страничке появился снимок, на котором он в своем детище вместе со средней дочерью Этель.

«Моя семья и коллектив моего культурного центра находимся в строгой изоляции уже более месяца. После вчерашнего поста многие побеспокоились по поводу здоровья нашей семьи. И почему-то подумали, что мы гуляем по Москве. Например, пошли в Дом актера. Это не так! Часть фотографий публикуем из архива. Например, это фото, когда мы были еще вдвоем с Иришей и не было наших дочерей». Эммануил Виторган

Как отметил актер, на фотографии он с любимой женой в латвийской Юрмале. Тогда они готовились к летнему сезону «Виторган-клуба».

больше по теме Эммануил Виторган впервые привел двухлетнюю дочь Этель в родной Дом актера Как отметил актер, у ребенка заблестели глаза.

По словам Эммануила Виторгана, в этом году открытие не состоится. Всему виной пандемия коронавируса. В то же время он выразил надежду, что границы между странами в ближайшее время все-таки будут открыты.