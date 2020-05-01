«Детские воспоминания – самые светлые!»: звезды поделились историями о праздновании Первомая

Отмечать «Праздник Весны и Труда» нравилось даже детям, которые и не мечтали попасть в шоу-бизнес.

Первое мая — это праздник как для обычных людей, так и для звезд российского шоу-бизнеса. Для многих этот день остается одним из самых радостных воспоминаний из далекого детства, а кое-кто и вовсе недолюбливает первый день последнего месяца весны. Журналисты портала Teleprogramma.pro пообщались со знаменитостями, которым есть, что сказать о «Празднике Весны и Труда».

Актер Алексей Климушкин считает 1 мая одним из своих любимых праздников. В далеком детстве он вместе с отцом уже ранним утром отправлялся в ДК Володарского, что в Санкт-Петербурге, чтобы посмотреть мультфильмы. Единение с отцом и ощущение праздника вспоминаются актеру до сих пор.

Анита Цой также всегда была рада приближению 1 мая на календаре. Парады и демонстрации с самых ранних лет восхищали певицу. А во время учебы в школе она вместе с классом мастерила поделки, посвященные 1 мая.

Телеведущий Леонид Якубович в далеком детстве тоже любил этот день. Звезде больше всего запомнились яркие флаги, цветы, которые были в руках почти у каждого прохожего и громкие демонстрации. И конечно же, родители, живые и счастливые.

«Детские воспоминания – самые светлые!» — поделился Леонид Якубович.

А как вы отмечаете 1 мая и отмечаете ли вообще?