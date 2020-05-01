«Мне нравится, как мальчики решают вопросы»: Ивлееву обвинили в женоненавистничестве

Казалось бы, совсем недавно утихла буря по поводу семейного насилия, о котором так неосторожно высказалась Регина Тодоренко, как уже разгорается новая. На этот раз люди набросились на Анастасию Ивлееву, которая хоть и не высказывала свое мнение на тему семейных скандалов, но затронула отношения мужчин и женщин. Во время сессии ответов на вопросы своих подписчиков в Instagram, блогер заявила, что дружить предпочитает с мужчинами, потому что женщины «истерят и обсуждают людей за спиной».

Волна гнева тут же поднялась в Twitter, многие решили без долгих разборок присвоить блогерше титул женоненавистницы.

Кто-нибудь, скажите Ивлеевой, что это называется не «пацанка», а «белопальтовая мизогинка» pic.twitter.com/BNudLBzD6a — Кочерга (@burytheminash) April 29, 2020

«Мне нравится, как мальчики решают вопросы. Они не истерят, не обсуждают за спиной» — заявила звезда.

Комментаторы к посту, собравшему более 6 тысяч лайков заметили, что пол никак не влияет на поведение людей, а также отметили, что подобные стереотипы весьма плохо повлияют на женщин в будущем, так как в данной ситуации мужчины показаны идеальными работниками, в то время женщины выглядят лишь как «истерички».

Сама Ивлеева пока никак не отреагировала на возмущение пользователей Интернета.