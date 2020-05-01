«Буду нежной и игривой»: дочь Михаила Задорнова блеснула формами на Мальте

Дочь юмориста Михаила Задорнова, который ушел из жизни в 2017 году, Елена, блеснула своими формами, находясь на самоизоляции на Мальте. В Instagram появился ее снимок. Как известно, девушка живет в этой стране. Судя по всему, кадр она сделала, находясь на крыше одного из домов. Наследница прозаика, надо отметить, прекрасно выглядит.

Елена Задорнова сочинила красивые стихи, находясь на самоизоляции. В них, в частности, есть такие красивые строчки. «Арендуем самокаты, дожидаясь конца света. И уедем на закаты в необычные рассветы. Буду нежной и игривой. Мы счета свои погасим. И сверкнем счастливой гривой, улетая на Пегасе».

Напомним, что наследницу Михаилу Задорнову подарила его вторая супруга Алена Бомбина. Она на момент знакомства была на 15 лет моложе сатирика.

Дочь Елену Михаил Задорнов назвал в честь своей мамы. Елена окончила ГИТИС. Она в совершенстве владеет французским и английским языком. Девушка уже много лет увлекается йогой. Любопытно, что она замужем за жителем Мальты. В этой стране она даже снималась в сериалах.