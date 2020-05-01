«Ничего себе»: Подольская выгуляла собак в роскошном вечернем наряде

Знаменитая певица и супруга Владимира Преснякова Наталья Подольская в самоизоляции решила восхитить подписчиков в Instagram и показала, в каком наряде вышла на прогулку с собаками. Она поделилась снимком, на котором предстала перед поклонниками в роскошном вечернем платье в пол, сияющем в отсветах фотовспышек серебром.
Укладка певицы соответствовала всем канонам светского раута – под стать выдержанному наряду волосы строго были убраны в хвост. В ушах красовались шикарные серьги под цвет платья. А в руке звезды – поводок, на котором смирно сидели и ждали хозяйку три гончих пса.
«Вышла с собаками погулять и пожелать всем малышам спокойной ночи», — скромно подписала фото Подольская.
Подписчики от восторга усыпали звезду комплиментами. Они согласились, что девушке необходимо хотя бы изредка выгуливать свои наряды и подчеркивать красоту.
«Ничего себе какие королевы выходят с собаками погулять», «Восхитительна!», «Классный наряд. Почему бы и нет, с собаками так тоже можно погулять», «Платье, как раз для прогулки с собаками», «Роскошная», «Шикарная» — эти и многие другие слова восхищения можно прочитать под публикацией.