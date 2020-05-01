«Мы стали человечнее»: Бузову растрогал неожиданный визит волонтера

В это, может быть, трудно поверить, но Ольга Бузова очень серьезно относится к коронавирусу и режиму самоизоляции. Звезда старается не покидать дом без необходимости и часто призывает своих подписчиков поступать идентично. В своем официальном аккаунте в Instagram Ольга поделилась интересной историей, которая произошла с ней совсем недавно.

В дверь звезды внезапно позвонили, хотя Бузова гостей не ждала. Как выяснилось, пришел волонтер, в маске и перчатках, который попросил не автограф, а просто поинтересовался, не нужна ли Ольге какая-нибудь помощь. Этот поступок сильно удивил и растрогал звезду, хотя, разумеется, никакой помощи ей и не требовалась.