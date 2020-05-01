«Она не тренируется»: агент Закарян опроверг слухи, что Медведева не уходит со льда в Японии

По словам функционера, сейчас в Стране восходящего солнца неделя праздников и все закрыто.

Агент Ари Закарян опроверг информацию, что серебряный призер Олимпиады в корейском Пхенчхане Евгения Медведева тренируется в Японии, куда она прибыла несколько недель назад.

По его словам, сейчас в Японии неделя праздников. Все катки не работают. Агент отметил, что много общался за последнее время с японцами. В Стране восходящего солнца сейчас карантин, вызванный пандемией коронавируса. Естественно, что все граждане страны соблюдают самоизоляцию, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Уверен, что она не тренируется. Почему она поехала в Японию? У нее было запланировано шоу Prism on Ice, и я думаю, что на момент поездки она рассчитывала, что оно состоится». Ари Закарян

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Ранее одна из жительниц Японии обратилась с письмом в российское посольство. Она заявила, что Евгения Медведева грубо нарушает самоизоляцию на территории чужой страны. Якобы спортсменка ходит по магазинам и покупает себе новую одежду. Жительница Страны восходящего солнца попросила депортировать фигуристку как можно скорее на родину.