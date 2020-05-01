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Звездный гость

«В плохие руки его не отдам»: Ольга Бузова заявила, что Батрутдинов по-прежнему свободен

Юморист пообщался в соцсетях со своей давней подругой.

«В плохие руки его не отдам»: Ольга Бузова заявила, что Батрутдинов по-прежнему свободен
Бузова заявила, что Батрутдинов все еще одинок/http://globallookpress.com/

Певица и телеведущая Ольга Бузова в Instagram рассказала о своей беседе с юмористом Тимуром Батрутдиновым, своим близким другом и одним из самых завидных холостяков страны. По словам звезды, во время беседы они вспомнили самые яркие моменты их дружбы.

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов. Фото
Бузова подтвердила, что Батрутдинов свободен/https://www.instagram.com/buzova86/

«Он подтвердил, что его сердце свободно. Сказал, что после эфира со мной будет читать Директ, поэтому, девчулички мои, не благодарите. Гоу испытать свой шанс и пообщаться с Тимуром! Говорю сразу: в плохие руки его не отдам».

Ольга Бузова

Отметим, что одно время Бузову и Батрутдинова даже подозревали в романе. Они публиковали в соцсетях очень откровенные снимки, на которых были вместе. Правда, вскоре стало ясно, что это обычный пиар. Звезды канала ТНТ — давние друзья и никакого романа между ними нет.

Тимур Батрутдинов ранее в беседах с журналистами отмечал, что уже давно хочет найти свою вторую половинку. Правда, пока все его попытки терпят крах.

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