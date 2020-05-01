«В плохие руки его не отдам»: Ольга Бузова заявила, что Батрутдинов по-прежнему свободен

Певица и телеведущая Ольга Бузова в Instagram рассказала о своей беседе с юмористом Тимуром Батрутдиновым, своим близким другом и одним из самых завидных холостяков страны. По словам звезды, во время беседы они вспомнили самые яркие моменты их дружбы.

«Он подтвердил, что его сердце свободно. Сказал, что после эфира со мной будет читать Директ, поэтому, девчулички мои, не благодарите. Гоу испытать свой шанс и пообщаться с Тимуром! Говорю сразу: в плохие руки его не отдам». Ольга Бузова

Отметим, что одно время Бузову и Батрутдинова даже подозревали в романе. Они публиковали в соцсетях очень откровенные снимки, на которых были вместе. Правда, вскоре стало ясно, что это обычный пиар. Звезды канала ТНТ — давние друзья и никакого романа между ними нет.

Тимур Батрутдинов ранее в беседах с журналистами отмечал, что уже давно хочет найти свою вторую половинку. Правда, пока все его попытки терпят крах.