«Не строит несерьезных отношений»: сестра Давы рассекретила планы брата на Бузову

Милена рассказала, что и она, и остальные члены семьи уже давно познакомились с певицей.

Сестра Давида Манукяна рассекретила планы брата на Ольгу Бузову. Уже не первый месяц поклонники поющей телеведущей и одного из самых востребованных блогеров ждут, когда же пара официально узаконит свои отношения. Некоторые продолжают уверять, что Манукян встречается с Ольгой ради пиара и подписчиков, другие искренне верят — ведущая в скором времени вновь примерит свадебное платье. Сами Ольга и Давид регулярно намекают на возможное бракосочетание, а в гостях у Алены Жигаловой Бузова и вовсе кокетливо заявила: «Что, если мы уже женаты?» Штамп в паспорте Ольга тогда, правда, так и не показала.

В серьезных намерениях брата журналистов поспешила убедить сестра Давида, Милена. Она рассказала, что Манукян со знакомством не затягивал и практически сразу представил родственникам Ольгу.

«Давид же армянин, семейные ценности у него стоят на первом месте. Он никогда не строит несерьезных отношений, — объясняет девушка. — Оля для него на первом месте всегда», — приводит ее слова «Комсомольская правда».

Милена также подметила, что все девушки, с которыми Манукян когда-то встречался, были знакомы с его отцом и матерью. Подобным образом Давид демонстрировал им уровень своих чувств. Боль от расставания с первой девушкой дала молодому человеку большой толчок — юноша в один момент бросил все, что имел, в Новосибирске, а затем приехал покорять Москву.