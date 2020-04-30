«Прекрасные полгода моей жизни»: у Кожевниковой сдали нервы из-за преследующих семью проблем

У актрисы Марии Кожевниковой сдали нервы из-за преследующих семью несчастий. Переживаниями звезда сериала «Универ» поделилась с подписчиками на личной странице в Instagram. Маша рассказала, что искренне устала делать вид, будто у нее все хорошо. На самом же деле артистке достаточно тяжело дается домашнее заточение – вот уже второй месяц Кожевникова вместе с сыновьями и мужем вынуждена находиться в четырех стенах.

Маша искренне призналась – она очень устала решать одну проблему за другой. Так, она припомнила, что беды в семье начались еще в декабре 2019 года – тогда младшенький Василий подхватил ветрянку. Сразу вслед за братом заболели и Ваня и Максим, а затем Вася и вовсе оказался в больнице. Стоило лишь Кожевниковой с сыном покинуть стены медучреждения, как новая напасть – коронавирус.

«Вот они, прекрасные полгода моей жизни! Только вылезешь из одной ямы, как тут же другая…нет, я не жалуюсь, я обязательно выберусь, выкарабкаюсь, встану на ноги, буду дышать полной грудью, расправлю плечи и раскрою свои крылья!», — постаралась поднять собственный боевой дух она.

Поддержать любимицу поспешили поклонники актерского таланта Марии. В комментариях они написали, что если уж и Кожевникова сдается, то им и вовсе ничего не остается, как опустить руки. «Мария, держитесь! Вы для нас пример», «Все будет хорошо, уверяем вас», «Не сдавайтесь, вдохновляйте и вдохновляйтесь», — пишут они.