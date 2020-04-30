«Больше не могу»: Акиньшина пожаловалась на усталость из-за самоизоляции

33-летняя Оксана Акиньшина пожаловалась на усталость из-за самоизоляции. Вот уже больше месяца актриса вместе с дочерью и сыном не может покинуть стены своего дома из-за пандемии коронавируса. Школы закрылись, как только появилась опасность массового заражения, малышей перевели на дистанционное обучение. Некоторые темы оказались дочери и сыну не по зубам, поэтому артистке приходится тратить личное время, чтобы помочь наследникам разобраться.

Журналистам Акиньшина рассказала, что подключила к обучению своего супруга – Арчила Геловани. Именно он на английском языке объясняет малышам математику.

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«Все равно раз в две недели становится невмоготу. Ходишь по дому как кошка, и думаешь – больше не могу. А еще, очень хочется в ресторан и в самолет», – пожаловалась Акиньшина в интервью для Vogue.

Подметила также артистка, что не спасает ее даже музыка. По ее уверениям, невозможно слушать исполнение песен на протяжении четырех недель так, чтобы оно тебе не надоело. На днях Оксана купила глянцевые журналы – она надеется, что они хотя бы немного скрасят ее тоску по прогулкам и выходам в свет.