«Вечная девочка»: 38-летняя Водянова запечатлела себя в свитере без макияжа и укладки

Наталья Водянова уже много лет живет в Париже со своим возлюбленным Антуаном Арно и пятью детьми. Девушка успешно совмещает карьеру и материнство, а также занимается благотворительностью. В подростковом возрасте она была продавцом на рынке, помогая матери содержать сестру-инвалида Оксану с тяжелой формой ДЦП и аутизма. Поэтому, когда девушка стала богата и известна, то основала фонд «Обнаженные сердца», деятельность которого направлена на помощь семьям с особенными детьми.

Из-за пандемии коронавируса Водянова коротает время с семьей в особняке, в который переехала после Нового года. Девушка планировала сыграть долгожданную свадьбу со своим возлюбленным, но из-за сложной ситуации в мире, пара пока приостановила подготовку к празднику. А накануне модель вышла в прямой эфир и рассказала, что вынуждена перенести также и благотворительный забег «Бегущие сердца», который уже много лет она организовывает в Москве в мае.

В соцсети Наталья опубликовала домашнее селфи. Она запечатлела себя в алом свитере без макияжа и укладки.

«Ровно через месяц — 30 мая — состоялся бы наш благотворительный забег „Бегущие сердца“, который мы вынуждены перенести. Однако, как говорит мой со-основатель забега Полина, мы — не сдуваемся и продолжаем бежать, хотя и виртуально! Если соскучились, можете послушать меня (посмотреть не удастся , у меня дома тормозной интернет ) и полюбоваться Полиной в время нашего эфира», — написала девушка.

Многие поклонники поддержали звезду. Также 38-летняя Водянова вновь поразила фанатов своим моложавым видом. «Милая леди», «Наша вечная девочка», «Жалко, но вы все делаете правильно», «Такая милая», — прокомментировали пост подписчики. Пообщался с моделью по телефону актер Александр Цыпкин. Он поделился впечатлениями в соцсети.