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Бедрос Киркоров поздравил сына с 53-летием подарком от Versace

В последний день апреля поп-король российской эстрады отмечает личный праздник.

Бедрос Киркоров поздравил сына с 53-летием подарком от Versace
Филипп Киркоров с детьми/Фото: https://www.instagram.com/p/B_cvjClKud1/

87-летний Бедрос Киркоров поздравил сына с днем рождения подарком от «Версаче». Напомним, 30 апреля королю поп-эстрады исполняется 53 года: торжество артист отмечает в кругу семьи – сына, дочери и любимого папы. Алла-Виктория и Мартин одними из первых поздравили знаменитого отца, прочли ему стихотворение, преподнесли самодельные открытки и испекли торт. Не пришлось долго ждать и самых важных слов от главы семейства.

Прежде чем вручить любимому сыну подарок, Бедрос произнес пламенную речь.

Филипп и Бедрос Киркоровы
Филипп и Бедрос Киркоровы/Фото: https://www.instagram.com/fkirkorov/

«Что я могу тебе пожелать? Чтобы всегда был королем и остался им до конца! Такого артиста, как папа говорю тебе, в мире нет. Никто не поет так долго и темпераментно, так разнообразно. Никто не тратит такие деньги на декорации и костюмы. Оставайся всегда таким!» — выразил свои чувства Киркоров-старший, а затем протянул наследнику белый пакет. В нем в яркой голубой коробке прятались дорогие уходовые средства от «Версаче».

«Знает, что подарить папуля», — с гордостью заявил Киркоров.

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