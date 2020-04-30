В ожидании близнецов: звезда «Клона» Джованна Антонелли показала округлившийся живот

Джованна Антонелли полюбилась многим российским зрителям, когда снялась в сериале «Клон». Мыльная опера стала культовой, и спустя 19 лет многие заново пересматривают картину о любви. Тем временем актриса не просто повзрослела, а обрела семью. Со своим партнером по сериалу Мурилу Бенисиу у девушки был роман и в настоящей жизни. Она родила от него сына Пьетро, но в итоге пара распалась.

больше по теме Звезда «Клона» Джованна Антонелли снялась в фотосессии с детьми от разных мужчин Бразильская актриса поделилась трогательным семейным фото.

После неудачного замужества Джованна с бизнесменом Роберто Локашио, девушка наконец-то обрела свое счастье. Уже 11 лет она счастлива в гражданском браке с режиссером Леонарду Ногейра. Спустя год после знакомства актриса родила от него близнецов — дочерей Антонию и Софию. Сейчас Антонелли находится в самоизоляции в своем доме в Бразилии. Она решила поделиться редкими фото, на которых запечатлена беременной близнецами. В кадре актриса предстала в джинсах и шифоновой блузке. Она продемонстрировала огромный живот.

«Теперь, я ностальгирую, но…. если бы я могла вернуться назад в то время… вернутся, на 10 лет назад! А, ребята? Хотели бы вернуться в какой-то этап в жизни?» — поинтересовалась звезда.

Поклонники восхитились снимками. Многие отметили, что беременность к лицу артистке. «Красотка», «Невероятно! Вы прекрасны и с животом», «Вы не меняетесь», «Как вам идут длинные волосы», «Вечная Жади», — стали писать пользователи Сети. К слову, Джованна знает, что у нее много поклонников в России. Она часто отвечает на комментарии в соцсети. Своих детей актриса показывает редко. Но недавно она приняла участие в фотосессии со всеми тремя наследниками.