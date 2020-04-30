«Скрашивает самоизоляцию»: Константин Крюков представил маленького члена семьи

35-летний актер признался, что давно мечтал о пополнении.

35-летний Константин Крюков представил своей аудитории нового маленького члена семьи. Трехмесячный малыш появился в квартире актера и его супруги Алины не так давно и уже успел очаровать всех, кто его видел. Новоиспеченные отец и мать решили назвать малыша Боно.

На личной странице в Instagram Крюков поделился и первыми снимками с новым персонажем. Выяснилось, что речь идет о породистом щенке – его папа был пуделем, а мама – йоркширским терьером.

«Мои хорошие друзья подарили нам этого щенка и, тем самым, осуществили одну из моих самых больших мечт! Этот малыш уже полтора месяца скрашивает нашу с Алиной самоизоляцию», — поделился радостью он.

Крюков поведал – долгое время он мечтал о том, чтобы завести дома собаку, но не позволяла аллергия. Теперь же жизнь артиста и его жены однозначно заиграет новыми красками, ведь ухода питомец требует едва ли ощутимо меньше, чем ребенок.