В золотом платье и с коляской: Савельева рассказала, как переживает самоизоляцию с сыном

Саша Савельева прославилась благодаря музыкальному реалити-шоу на Первом канале. Много лет светловолосая певица выступала в составе группы «Фабрика», но год назад ушла из коллектива. Тогда она решила посвятить себя материнству и начать сольное творчество. У певицы родился сын Леон. Для девушки это событие стало настоящей радостью, хоть роды были и сложными. Теперь она растит малыша вместе со своим мужем Кириллом Сафоновым.

Пока звездные родители не показывают лицо мальчика. Снимками с ребенком они делятся крайне редко. В период самоизоляции певица предпочитает публиковать архивные фото. На очередном снимке она позирует в золотом платье в пол с впечатляющим декольте. При этом девушка держит коляску. Фото было сделано осенью прошлого года в Израиле на свадьбе дочери Сафонова от прошлых отношений.

«Я про вас не забыла, просто мамские дела захватили меня… Я просто восхищаюсь своими подругами — мамочками и блогерами, которые успевают и фотки красивые сделать и детей накормить и убраться… Я честно признаюсь, не успеваю ничего, даже фото выложить… не говоря уж о том , чтоб снять его ( зато на Леона времени — слава Богу) Чтооо??? Полтора месяца самоизоляции? Да я даже не успела моргнуть, как они прошли. Сколько там еще осталось? Надеюсь хоть что-то успеть, но это не точно…» — рассказала артистка.

Поклонники восхитились точеной фигурой знаменитости. Она смогла очень быстро вернуться в форму после родов. Также многие ее поддержали. Фанаты заверили, что нужно просто подождать, когда ребенок подрастет, тогда у молодой мамы снова найдется свободное время. «Красотка Сашаааа!», «Очень тебя понимаю», «Дети всегда сложный этап в нашей жизни, но самый счастливый», «Стан такой после родов?», «Похорошела», — прокомментировали пост подписчики.