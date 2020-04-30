«И дочка переболела»: отец Жанны Фриске узнал результаты теста на коронавирус

Андрея Малахов каждый день держит руку на пульсе. Он рассказывает в передаче «Прямой эфир» о последних новостях, связанных с коронавирусом. Родители Жанны Фриске, которая ушла из жизни пять лет назад, тоже едва не переболели коронавирусом. Все симптомы указывали на то, что Владимир Фриске перенес заболевание, поэтому он отправился в клинику, чтобы сдать кровь. Он надеялся, что сможет помочь тем, кто заболел. Однако медики выяснили, что он не болен COVID-19 и никогда не болел этим заболеванием.

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«Я чувствую, что я переболел. Мой друг, который был со мной, тоже переболел, и дочка переболела. То что было со мной на теплоходе, такого никогда не было. Это просто кошмар. Я проснулся ночью, от того, что у меня жар, температура под 40. Кашель раздирающий, я не мог откашляться. Потом все прошло. Когда я приехал домой, то спустя 4-5 дней тоже самое произошло с Михаилом. А вот Наташа не так сильно, кашель у нее был, температура тоже была», — поделился Владимир.

Когда он услышал, что результат отрицательный, то мужчина был удивлен. Он наделся, что сможет помочь людям и спасет молодые жизни. Однако его плазма крови не подошла для этого. Напомним, что после смерти артистки, которая длительное время боролась с раком, ее семья до сих пор не может оправиться. Владимир и Ольга опечалены тем, что не могут видеться со своим внуком Платоном. После смерти певицы, воспитанием ее сына занялся гражданский муж звезды Дмитрия Шепелев. Все эти годы между телеведущим и родителями Жанны не перестают возникать конфликты.