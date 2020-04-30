«Он не был женат и у него нет детей»: Анна Семенович рассказала о своем возлюбленном

Певица Анна Семенович в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о своем возлюбленном. Не так давно у исполнительницы появился бойфренд.

«Я надеюсь, что скоро выйду замуж. Возлюбленный на семь лет меня моложе. Мой мужчина не имеет отношения к шоу-бизнесу. Он — бизнесмен. Нас познакомила общая подруга. Он не был женат и у него нет детей. Просто чистый лист». Анна Семенович

Как отметила Семенович, она собиралась на майские праздники поехать в Италию со своим любимым мужчиной и колесить по европейским городам. Планы спутала пандемия. «Покататься на машине не получилось. Сейчас катаемся из спальни к холодильнику, а оттуда на диван», — сказала звезда.

Также Семенович рассказала, чем займется после пандемии. «Как только закончится самоизоляция я пойду в ресторан с подружками. Потом в караоке и бассейн. Я полтора месяца была на самоизоляции. Занималась бытом. Первые две недели была с молодым человеком и братом. Они все время хотели есть. Приходилось их кормить и готовить. Но через неделю я сказала, что брату пора к родителям. Молодого человека, конечно, оставила около себя», — рассказала Анна Семенович.