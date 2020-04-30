Еще нежнее: Шнуров продолжает баловать поклонников романтичными фото с женой

Сергей Шнуров продолжает баловать поклонников счастливыми фото с супругой. Напомним, лидер «Ленинграда» женился на Ольге Абрамовой после 8 лет совместной жизни с предыдущей женой – Матильдой. Тогда для общественности столь скоропалительное решение стало шоком – паре пророчили не больше года вместе, однако с момента бракосочетания прошло уже более двух лет, а разводиться исполнитель не планирует. Более того, он стал все чаще делиться совместными снимками с Ольгой.

Так, на новом кадре Сергей с особой нежностью целует маленькую ручку Ольги. Сама Абрамова лицом предпочла в кадре не появляться – девушка соблюдает заранее заданную тенденцию, но нежно прижалась к спине любимого человека. Шнуров, выкладывая снимок, был по обыкновению немногословен – он приложил к кадру смайлик в виде сердца.

Стоит сказать, что долгое время Шнуров личную жизнь и вовсе не комментировал. Лишь избравшись в «Партию Роста» Сергей рассказал, что рабочее направление, избранное музыкантом, Ольга одобрила и даже специально подарила ему парадный костюм.