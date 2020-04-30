Тимур Батрутдинов поделился подробностями своей интимной жизни

И призвал не задавать ему вопросов про походы в ЗАГС

Когда женится Тимур Батрутдинов? Шоумен признается, что слышать не может данный вопрос, ему комфортно в одиночестве, а бежать в ЗАГС для галочки он не собирается.

О своей бурной личной жизни Батрутдинов рассказал в эфире у Ольги Бузовой. Не так давно паре приписывали роман, но отношения так и не перетекли из дружеской плоскости в романтическую, пишет сайт argumenti.ru.

Бузова уже давно вместе с блогером Давидом Манукяном, а Батрутдинов так и остался один.

«Уже хочу, чтобы все оставили меня в покое с вопросами о свадьбе и о детях. Ну да, часики тикают. Но это же не означает, что я должен рваться в загс просто так?» — ставит точку в данном вопросе шоумен.

При этом юморист просит не жалеть — личная жизнь у него весьма насыщенная. Были времена, когда партнерши сменяли другу друга, а он не успевал запоминать имена. Сейчас пыл несколько поутих, звезда более разборчив в связях, но иногда решается на смелые эксперименты.

«Секс втроем был, конечно. Это детский лепет. У кого его не было?» — делится подробностями собеседник Бузовой.

Уточнять конкретное число девушек знаменитый холостяк не стал, но отметил, что: «бывало такое, что занимался сексом с девушками, имен которых не знал».

Ничего противоестественного в этой ситуации юморист не видит.

«А что? Когда ты видишь красавицу, тебя не всегда интересует ее имя. У меня вообще было очень много партнерш, просто я их скрывал», — подчеркнул артист.

Завершая разговор на личные темы Батрутдинов признался, что надеется когда-нибудь создать большую и крепкую семью.

Не так давно знаменитость оставил комментарий под снимком Кэмерон Диаз. Он назвал голливудскую звезду «баснословно неимоверной девушкой» и добавил – «Из России с любовью», пишет сайт OA.