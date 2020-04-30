Тимур Батрутдинов поделился подробностями своей интимной жизни

Когда женится Тимур Батрутдинов? Шоумен признается, что слышать не может данный вопрос, ему комфортно в одиночестве, а бежать в ЗАГС для галочки он не собирается.
О своей бурной личной жизни Батрутдинов рассказал в эфире у Ольги Бузовой. Не так давно паре приписывали роман, но отношения так и не перетекли из дружеской плоскости в романтическую, пишет сайт argumenti.ru.
Бузова уже давно вместе с блогером Давидом Манукяном, а Батрутдинов так и остался один.
«Уже хочу, чтобы все оставили меня в покое с вопросами о свадьбе и о детях. Ну да, часики тикают. Но это же не означает, что я должен рваться в загс просто так?» — ставит точку в данном вопросе шоумен.
При этом юморист просит не жалеть — личная жизнь у него весьма насыщенная. Были времена, когда партнерши сменяли другу друга, а он не успевал запоминать имена. Сейчас пыл несколько поутих, звезда более разборчив в связях, но иногда решается на смелые эксперименты.
«Секс втроем был, конечно. Это детский лепет. У кого его не было?» — делится подробностями собеседник Бузовой.
Уточнять конкретное число девушек знаменитый холостяк не стал, но отметил, что: «бывало такое, что занимался сексом с девушками, имен которых не знал».
Ничего противоестественного в этой ситуации юморист не видит.
«А что? Когда ты видишь красавицу, тебя не всегда интересует ее имя. У меня вообще было очень много партнерш, просто я их скрывал», — подчеркнул артист.
Завершая разговор на личные темы Батрутдинов признался, что надеется когда-нибудь создать большую и крепкую семью.
Не так давно знаменитость оставил комментарий под снимком Кэмерон Диаз. Он назвал голливудскую звезду «баснословно неимоверной девушкой» и добавил – «Из России с любовью», пишет сайт OA.