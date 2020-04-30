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С огоньком в глазах: Ани Лорак показала снимок 16-летней себя

Певица решила вспомнить начало своего карьерного пути.

С огоньком в глазах: Ани Лорак показала снимок 16-летней себя
Ани Лорак/Фото: https://www.instagram.com/p/B-43qPgJq5z/

41-летняя певица Ани Лорак предалась ностальгии и вспомнила, как выглядела 25 лет назад. Как и многие другие знаменитости, сейчас артистка находится на самоизоляции и очень скучает по концертной деятельности. Все свободное время знаменитость посвящает любимой дочери от турецкого предпринимателя Мурата Налчаджиоглу.

Вслед за коллегами по цеху, Лорак решила вспомнить юность и разместила на личной странице в Instagram кадр 25-летней давности. На нем Ани узнать достаточно трудно – так она изменилась с тех пор. Единственное, что осталось неизменным – огонек в глазах. Добавляет задора объемная прическа – большие темные кудряшки, которые ниспадают на лицо.

Ани Лорак
Ани Лорак/Фото: https://www.instagram.com/anilorak/

Фолловеров же сильнее всего привлекла стройная фигура Ани. Ее певица подчеркнула черными шортами с завышенной талией, романтичной блузой с рукавами-фонариками и черной жилеткой. «Какая же вы была красавица», «Юная и чудесная», «Ани, вы практически не изменились, разве что прическа другая», — делятся своим видением люди.

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