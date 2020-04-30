«Улетела молодой и стойкой»: экс-супруг Михалковой поделился раритетным снимком с мамой

Резо Гигинеишвили с теплом вспоминает родительницу, которой не стало много лет назад.

Бывший супруг Надежды Михалковой – режиссер Резо Гигинеишвили поделился с подписчиками раритетным снимком с мамой. Напомним, Резо родился в семье музыканта Ирины Цикоридзе и именитого врача Давида Гигинеишвили. Именно благодаря Ирине маленькой Резо унаследовал любовь к творчеству.

На личной странице в Instagram деятель культуры разместил черно-белый кадр, на котором главная женщина в его жизни, замаскировавшись под мима, восседает на крыльце деревянного дома. Резо подметил – именно такой он запомнил ее. За уроки, которые Ирина преподала ему, он благодарен ей до сих пор.

«Она своим примером показала мне, что ради свободы и любви можно и нужно жертвовать собой. Так и улетела — молодой, свободной, талантливой, стойкой, смелой, яркой, оставив завет на всю жизнь — любить жизнь, верить в себя, не горевать, не предавать , не просить, не бояться , не бравировать достижениями, не останавливаться на достигнутом, любить свое дело и верить, что все, что основано на любви, не пропадет. С днем рождения, моя любимая Ирина!», — высказался он.

Комментаторы поспешили сравнить маму Резо с супругой режиссера Федерико Феллини Джульеттой Мазина. «Ваша мама восхитительна», «Ирина оставила лучшие заветы сыну! С днем рождения ее», — высказались они.