«У плода нет сердечка»: супруга Малафеева призналась, что потеряла ребенка

Екатерина Малафеева призналась, что совсем недавно потеряла ребенка. Эта история — настоящая трагедия для семьи. Екатерина мечтала родить кроху, но оказалось, что этого нельзя сделать по медицинским показаниям.

О своей беременности Малафеева узнала, когда планировала восхождение на Эльбрус. Практически в день отъезда все пошло не так, было решено статься дома, а вскоре выяснилось, что в семье будет пополнение.

Ожидание стало радостным событием: семья отправилась на Бали, строила планы, что скоро их станет шестеро.

«После возвращения я пошла на узи и шок: «У вас замершая беременность, у плода нет сердечка», — вспоминает страшные мгновения Екатерина.

Пришлось экстренно сделать медикаментозный аборт, пишет сайт OA.

«Я это пишу и слезы на глазах. Ни одной женщине я не пожелаю пережить подобное», — делится супруга футболиста.

Долгое время она не решалась рассказать подписчикам о печальном событии, но по прошествии времени, когда боль несколько утихла, смогла подобрать нужные слова.

«Совсем недавно я была у врача и оказалось, что нужно было проводить операцию и убирать последствия беременности…», — пишет Екатерина.

Жена спортсмена не теряет надежды в лучшее, веря, что все обязательно наладится и непременно будет хорошо, сообщает 5-tv.ru.