«Зла не держу ни на кого»: Топалов предложил забыть про скандал и двигаться дальше

Накануне музыкант Влад Топалов сорвался на поклонников в «Инстаграме», обрушившихся с травлей на его жену, Регину Тодоренко. Напомним, телеведущую «Орла и решки» начали хейтить за ее слова о том, что женщина может быть виновата сама в том, что подвергается домашнему насилию. Муж бросился на амбразуру – сначала матом отвечал на злобные комментарии в соцсети, а затем сорвался в истерике в «прямом эфире».

Спустя время певец опубликовал новый пост. Он написал, что устал от всего происходящего.

«Предлагаю двигаться всем дальше. Что скажете…..? «За? Я устал от всей этой злости и ненависти. Честно. Зла не держу ни на кого» — подписал под фотографией артист.

Однако, многие из подписчиков продолжили обвинять певца в том, что он не прав. Они поспешили напомнить ему, кто именно начал весь сыр-бор:

«Как же вы оба быстро переобуваетесь», «Надо просто признать, что ваша пара несколько зазвездилась. А жизнь в любом случае продолжается», «Сначала обо***л, а потом всех обо***ных простил, большой души человек», «Зла не держу? Серьезно? Перед своими подписчиками стоит извиниться, Влад. Кто Вы без них? Хотя бы за мат», «Зла ни на кого не держите наверно потому, что два поста назад оно целиком из вас вышло» — припомнили ему фолловеры.

Писатель, журналист Сергей Минаев по отношению к Тодоренко и Топалову высказал уверенность, что единственными искренними словами, прозвучавшими от них, являются как раз слова о насилии. а все остальное — лицемерие и вранье.