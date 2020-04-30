Общая слабость и кормит сиделка: стало известно о состоянии Надежды Бабкиной

Артистка вот уже месяц находится в больнице и врачи не спешат с прогнозами

Весь апрель Надежда Бабакина провела в больнице. Артистку госпитализировали с пневмонией и подозрением на коронавирус. Последний не подтвердился, а вот пневмонию оказалось вылечить сложнее.

Навещать звездную пациентку в больнице нельзя. Родных не пускают, но разрешают общаться по телефону. Артистка звонит близким, рассказывает как себя чувствует и чем ее лечат. В целом, не падает духом и строит планы на будущее, сообщает телеканал «360».

«Пока у нее еще есть общая слабость. Когда состояние улучшится, ее планируют перевести в ВИП-палату», — уточнили инсайдеры «Комсомольской правде».

Вопреки всем прогнозам Евгений Гор — молодой супруг артистки — уверен, что совсем скоро Надежда Бабкина окажется дома.

«Мы на связи….У нее уже, как всегда, планов миллион и она рвется в бой», — заверил музыкант.

Он планирует встретить вторую половинку через семь-десять дней. Но не исключено, что ожидания преждевременны, пишет сайт OA.

Врачи говорят про общую слабость пациентки: держится она, конечно, молодцом, но ходить не может. В обслуживании и питании ей тоже помогает сиделка. На больничную еду знаменитая артистка не жалуется.