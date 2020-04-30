«Не становись усталым дядечкой»: Лазарев похвастался «пятиэтажным» тортом для Киркорова

Подопечный Филиппа Киркорова на «Евровидении» Сергей Лазарев поспешил поздравить своего наставника с днем рождения. 30 апреля король поп-сцены отмечает 53-летие. Уже со среды, 29 апреля, исполнитель принимает теплые и шуточные слова от коллег. Так, Галкин и Басков неожиданно посоветовали Филиппу «предохраняться», Анита Цой заявила, что испытывает рядом с Киркоровым большое неудобство, потому что вынуждена лицезреть большую звезду. Не мог остаться в стороне и Лазарев.

Исполнитель в первую очередь поблагодарил Киркорова за невероятный опыт, который тот ему передал. Кроме того, Сергей подметил – у него с Филиппом за многие годы сотрудничества накопилось столько совместных воспоминаний, что поделиться всеми из них не хватит и нескольких дней.

«Будь здоров, счастлив! Желаю тебе, чтобы никогда этот неуемный ребенок внутри тебя не становился усталым дядечкой! Пусть этот огонь в твоих глазах сияет всегда!», — пожелал Лазарев.

Поделился Сергей и некоторыми совместными снимками с Филиппом. Так, на один из прошлых праздников Киркоров получил от Лазарева настоящий королевский пятиэтажный торт, выполненный в традиционных для артиста цветах – черном, красном и золотом. По всему периметру десерта расположились вензеля, а самый верхний ярус украшали короны.