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Звездный гость

«В поселке нашем авария»: Рудковская пожаловалась, что сидит без света и воды

Знаменитая светская львица и музыкальный продюсер сообщила в своем микроблоге невеселую новость.

«В поселке нашем авария»: Рудковская пожаловалась, что сидит без света и воды
Продюсер Яна Рудковская. Фото: КП/Владимир Веленггурин

К ограничениям, вызванным режимом самоизоляции из-за пандемии коронавируса, у Яны Рудковской добавились еще и лишения. Звезда «Инстаграма» сообщила в своем аккаунте, что их дом оказался обесточен от жизненно важных ресурсов:

«Новый день на карантине, а точнее 56. Нет ни света, ни воды, — пожаловалась супруга фигуриста Плющенко. «Но это не повод не выложить сегодняшний завтрак».

На этот раз завтраком для светской львицы стал домашний гамбургер. Неизменным атрибутом утреннего стола и украшением снимка стала ваза с пионами – цветы вызывают невероятный восторг среди подписчиков Рудковской.

Традицию показывать, что у нее на завтрак, Рудковская соблюдает регулярно. Не так давно звезда закончила кефирную диету, однако даже сидя на ней, продолжала делиться снимками стола.

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