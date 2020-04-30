«В поселке нашем авария»: Рудковская пожаловалась, что сидит без света и воды

К ограничениям, вызванным режимом самоизоляции из-за пандемии коронавируса, у Яны Рудковской добавились еще и лишения. Звезда «Инстаграма» сообщила в своем аккаунте, что их дом оказался обесточен от жизненно важных ресурсов:

«Новый день на карантине, а точнее 56. Нет ни света, ни воды, — пожаловалась супруга фигуриста Плющенко. «Но это не повод не выложить сегодняшний завтрак».

На этот раз завтраком для светской львицы стал домашний гамбургер. Неизменным атрибутом утреннего стола и украшением снимка стала ваза с пионами – цветы вызывают невероятный восторг среди подписчиков Рудковской.

Традицию показывать, что у нее на завтрак, Рудковская соблюдает регулярно. Не так давно звезда закончила кефирную диету, однако даже сидя на ней, продолжала делиться снимками стола.