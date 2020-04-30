«Какая же свинота»: Решетова осталась недовольна своей фигурой на карантине

24-летняя модель Анастасия Решетова сравнила себя со свинотой в период карантина. Вот уже месяц Настя вместе с сыном Ратмиром и Тимати находится в самоизоляции. Периодически девушка появляется на крыше собственной квартиры, чтобы позаниматься спортом, однако, судя по всему, силовые тренировки держать себя в форме Насте не помогают.

Так, на днях Решетова обнародовала домашнее селфи в обтягивающей спортивной форме кофейного цвета. В кадре девушка лежит на диване и сурово оценивает собственную фигуру.

«Какая же я свинота», — оценила свой внешний вид она.

Позже Настя призналась, что самоизоляция расслабила ее – в течение дня модель может делать сразу несколько забегов к холодильнику.

«Если я засеку, сколько совершаю подходов к холодильнику — я окажусь марафонцем», — поиронизировала над собой она.

В свою очередь, подписчики засыпали Решетову многочисленными комплиментами. Они заявили, что Настя на себя наговаривает, на самом деле выглядит она просто превосходно. «Настя, ты шикарная, идеальнее просто некуда», — уверяют они ее.