«Сейчас условия намного лучше»: Роза Сябитова сравнила наступивший кризис с 90-ми годами

Главная сваха страны не стала скрывать, что в нынешнее непростое время у нее работы даже прибавилось.

Когда в конце марта стало известно, что больше месяца жителям России придется сидеть дома, мало кто подозревал, что это приведет к кризису. Под ударом оказался малый бизнес, так как работа большинства организаций приостановилась. Многие боятся оказаться без работы после окончания режима самоизоляции. В связи с нарастающим страхом среди населения, интересно сравнить нынешнее положение дел с 90-ми годами.

Ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова в беседе с порталом Teleprogramma.pro обсудила эту тему. Она вспомнила о лихих 90-х годах и пришла к выводу, что не стоит сравнивать два совершенно разных периода. По словам телесвахи, в то время ей пришлось столкнуться с множеством сложностей. Она осталась одна с двумя детьми, приходилось много работать, чтобы прокормить семью. Она нянчилась с чужими детьми, но при условии, что и ее наследники будут с ней. Так будущая звезда зарабатывала, по сути, на пропитание.

«Я решаю проблему, а не муссирую ее. Моя подружка — это моя подушка. Тогда я вставала утром и говорила: „Роза, хватит, наматывать сопли на кулак, это неконструктивно. А рыдать уже будем потом, когда осознаем, как все это было сложно“, — вспомнила Сябитова. — Если мы прошли 90-е годы, то одолеем и коронавирус, потому что сейчас условия совершенно другие — намного лучше», — высказалась телеведущая.

Роза призналась, что у нее работы на карантине только прибавилось. По ее словам, многие задумались над тем, что в сложный период их поддерживает не работа, а крепкое плечо рядом. Звезда «Аншлаг» Регина Дубовицкая тоже считает, что сравнивать нынешнюю ситуацию с 90-ми глупо. Она надеется, что сложности скоро закончатся. А 90-е для артистки были счастливыми. Именно тогда она стала выступать и обрела славу. А что сказали о последствиях пандемии и кризисе Людмила Чурсина, Игорь Ясулович и другие звезды читайте в большой колонке Teleprogramma.pro.