«Ситуация очень странная»: второй исполнитель уличил Анатолия Цоя в плагиате своего кавера

Второй по счету исполнитель уличил победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя в плагиате своего кавера. Напомним, ранее свои обвинения бывшему солисту MBAND предъявила белорусская певица Palina – она подметила, что Цой и его команда полностью позаимствовали ее работу, которую она выпустила в августе 2019 года. После этого Анатолий ответил в эфире YouTube-программы, что у него, в отличие от коллеги, есть права на этот кавер, а значит, претензии необоснованны.

В четверг, 30 апреля, второй белорусский артист заявил о том, что Цой воспользовался его идеей. Речь идет о кавере на песню Земфиры «Блюз» — ее певец под псевдонимом Michael Soul представил во время участия в украинском «Голосе».

«Честно говоря, с одной стороны, — даже очень приятно, что именно моя версия вдохновила Анатолия, но с другой стороны стало грустно. Прочитав пост Palin’ы понял, что такая ситуация произошла не только с моим кавером. В целом, решать вам, но ситуация мне кажется очень странной. Тем более, от популярных артистов, которые являются голосами и ориентирами нового поколения», — поделился своими переживаниями он на личной странице в Instagram.

Что думает по этому поводу Цой, пока неизвестно. Однако в социальных сетях некоторым слушателям обилие вопросов к казахстанскому исполнителю кажется подозрительным.