«Волнует потеря бабла»: писатель Минаев объяснил, почему считает извинения Тодоренко враньем

До сих пор не утихает скандал вокруг заявления Регины Тодоренко о домашнем насилии в отношении женщин. По этому поводу в телеведущую полетели как виртуальные камни, так и более ощутимые наказания – ее лишили звания «Женщина года», а несколько мировых брендов расторгли рекламные контракты. Даже несмотря на то, что Тодоренко трижды принесла извинения за сказанное.

По мнению писателя и блогера Сергея Минаева, единственное, что является правдивым в истории с Региной – это именно ее скандальное заявление.

«Редактора нет рядом. И тут Тодоренко говорит то, что она думает на самом деле. Она ведь искренне это говорит. И извинилась она не потому, что она внезапно осознала. И даже не из-за хейта, который ей устроили – она стала извиняться, потому что побоялась потерять рекламные бабки. Единственное, что в этой истории искреннее – это ее позиция по поводу того, «что ты сделала, чтобы тебя дома не били», — высказался Минаев в своем ютуб-шоу.

Он объяснил, что звезды, подобные Регине Тодоренко, без редакторов, продюсеров, промоутеров не могут ничего. Они необразованные и все, что делают, — на потребу публике и подписчикам, исключительно из-за денег. «Она вообще не хотела извиняться», — уверен блогер.

Кроме того, Минаев обратил внимание своих зрителей, что к реальности «картинка» из «Инстаграма» не имеет никакой жизни. И иногда бывает, что люди оказываются не тем, кем считала их публика.