«Желаю, чтобы ты всегда предохранялся»: Басков записал нестандартное поздравление для Киркорова

Артист проявил всю свою фантазию, чтобы сделать оригинальное поздравление для друга.

В четверг, 30 апреля, одному из самых известных и точно самому высокому певцу российской эстрады, Филиппу Киркорову, исполнилось 53 года. В честь такого важного события звезды российского шоу-бизнеса весь день поздравляют артиста с важной датой. Не остался в стороне и близкий друг певца Николай Басков.

«Блистательный, уникальный Артист, мой друг, с Днём рождения! Желаю тебе крепкого здоровья! Счастья и радости твоей прекрасной семье! Мира и добра твоему всегда гостеприимному дому! Вдохновения, новых хитов и творческих безумств! Не меняйся! Оставайся ярким, ни на кого как всегда не похожим, смелым в экспериментах, обожаемым публикой, влюбленным в музыку и любящим жизнь! Долгих лет!» — такие теплые слова подготовил для Киркорова Басков.

Однако это еще не все, артист также снял небольшой видеоролик, который смотрится немного странно. Николай, по его словам, подготовил самые нужные подарки для Филиппа. Это оказалась пачка гречки, рулон туалетной бумаги, антисептик и маска.