«Сложно поверить»: сестра Ольги Бузовой показала, как выглядела до похудения на 15 кг

Ольга Бузова не так давно обрела счастье с блогером Давидом Манукяном. Они вместе коротают дни в самоизоляции. Несмотря на то что девушка продолжает быть активной, она призналась, что поправилась. Недавно телеведущая возобновила тренировки, чтобы вернуться в форму. Многие знают, что у звезды есть сестра Анна. Девушка уже много лет строит отношения со своим возлюбленным, но свадьбу играть не спешит.

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Анна во многом похожа на сестру. Вот только вкусы в мужчинах у них различаются. Также Бузова-младшая не стремится к известности. Она обладает точеной фигурой, как у знаменитой родственницы. Но на днях девушка призналась, что склонна к полноте, поэтому тщательно следит за фигурой. 10 лет назад сестра Ольги много трудилась, чтобы привести себя в форму. Бывшая участница телестройки показала новое фото в розовом спортивном костюме, а также снимок из своей юности, на котором ее с трудом можно узнать.

Сейчас Анна выглядит совершенно иначе. Многие поклонники убеждены, что девушка преобразилась благодаря пластическому хирургу. Она заверила, что это результат ее усилий. Девушка подчеркнула, что против хирургических вмешательств. «Разница между фото — примерно 10 лет и 15 кг», — отметила Бузова-младшая. По ее словам, следить за питанием и ежедневно работать над собой очень сложно.

«Порой хочется на все забить, есть все подряд, ни в чем себе не отказывая, и вместо тренировки полежать с булочками и айпадом», — призналась сестра Ольги.

Поклонники были поражены увиденным. Многие даже не догадывались, что Анна наработала красивую фигуру, а не обладает ей с детства на генетическом уровне. «Сложно поверить», «Как вы круто выглядите», «Как похорошела», — прокомментировали пост подписчики.